Milan, mai così tanto Ibrahimovic: lo svedese è al top (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milan NEWS - Un gol ogni 52 minuti. È il miglior rendimento di sempre per Ibrahimovic. Ora obiettivo rinnovo col sogno Scudetto. È ancora al top. Pianeta Milan.

