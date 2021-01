Milan-Chelsea, Tomori può firmare domani: manca un solo dettaglio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Milan è sempre più vicino all’acquisto di Tomori dal Chelsea. Con gennaio che si appresta già ai suoi sgoccioli, il calciomercato invernale non ha ancora regalato colpi altisonanti. Tuttavia, il Milan non lascerà terminare la sessione senza aver portato a causa il difensore di cui ha bisogno per rinforzare il reparto arretrato. La scelta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè sempre più vicino all’acquisto didal. Con gennaio che si appresta già ai suoi sgoccioli, il calciomercato invernale non ha ancora regalato colpi altisonanti. Tuttavia, ilnon lascerà terminare la sessione senza aver portato a causa il difensore di cui ha bisogno per rinforzare il reparto arretrato. La scelta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : Contatti positivi in giornata per #Tomori, c'è l'accordo. Si avvicina lo sbarco a Milano del difensore del Chelsea #Milan - carlolaudisa : Il #Milan è vicinissimo a #Tomori. Mancano solo le ultime firme del #Chelsea per il prestito di 6 mesi. Il difensor… - Gazzetta_it : Milan - #Tomori, rush finale. Accordo vicinissimo con il #Chelsea, mancano solo le firme - giorgiogaias : RT @carlolaudisa: Il #Milan è vicinissimo a #Tomori. Mancano solo le ultime firme del #Chelsea per il prestito di 6 mesi. Il difensore ingl… - herbertharriola : RT @sa_cantone: #Tomori dovrebbe arrivare in Italia nella giornata di domani, con #Milan e #Chelsea che stanno perfezionando gli ultimi det… -