Milan, buone notizie per Pioli: Kjaer ci sarà contro l'Atalanta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Senza Romagnoli e Theo Hernandez, la difesa del Milan può fare affidamento su Simon Kjaer. Il danese giocherà contro l'Atalanta buone notizie per il tecnico del Milan Stefano Pioli che avrà a propria disposizione il difensore danese Simon Kjaer per la partita di sabato contro l'Atalanta. Il giocatore era stato sostituito al termine del primo tempo della gara con il Cagliari a causa di una lombosciatalgia. L'infiammazione alla schiena però ora non crea più alcun problema e per questo motivo Kjaer sarà regolarmente in campo.

