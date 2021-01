Michael Douglas | «nonno orgoglioso» del piccolo Ryder

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ryder, figlio di Cameron Douglas e della fidanzata storica, Viviane Thibes, è venuto alla luce a dicembre, pochi giorni dopo il terzo compleanno della sorellina, Lua. Michael Douglas, però, non ha potuto vederlo. All’epoca, l’attore si è limitato a commentare la foto con la quale il suo primogenito ha annunciato l’arrivo del bambino. «Sono così felice per te e Viviane, ma non credo Lua ne sia altrettanto certa», ha scritto Douglas sotto la foto del figlio, utilizzando tra gli hashtag quello di «nonno orgoglioso».