Mia Wasikowska | chi è l’attrice australiana di Alice in Wonderland

CiampaStan : Cioè a Mia Wasikowska - AleksejRostov : @CRobbiano Bello. Io amo anche quello recentissimo con Mia Wasikowska e Michael Fassbender. -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Wasikowska

SilhouetteDonna

Il vero successo di Mia Wasikowska arriverà però nel 2010, quando la giovane australiana diverrà la protagonista dell’Alice in Wonderland ...Sei un fan del film Alice in Wonderland di Tim Burton, oppure sei in procinto di vederlo per la prima volta? Ecco 5 curiosità sul film.