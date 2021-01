"Mettere fine a guerra incivile", appello all'unità di Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Dobbiamo Mettere fine a questa guerra incivile che mette rosso contro blu, conservatori contro liberal". Perché "senza unità, non c'è pace, solo amarezza e furia, non c'e' nazione, solo uno stato di caos". E' stato questo il potente appello "ad un nuovo inizio" e all'unità rivolto da Joe Biden all'America nel suo discorso di insediamento pronunciato sulla scalinata del Congresso che due settimane fa sono state prese d'assalto dai sostenitori di Donald Trump che hanno attaccato il Congresso nel tentativo di bloccare la ratifica dell'elezione del democratico. Nel suo discorso di 21 minuti il 46esimo presidente degli Stati Uniti ha sottolineato come il suo insediamento avvenga nel "periodo più difficile" per il Paese che si trova ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Dobbiamoa questache mette rosso contro blu, conservatori contro liberal". Perché "senza, non c'è pace, solo amarezza e furia, non c'e' nazione, solo uno stato di caos". E' stato questo il potente"ad un nuovo inizio" e all'rivolto da Joeall'America nel suo discorso di insediamento pronunciato sulla scalinata del Congresso che due settimane fa sono state prese d'assalto dai sostenitori di Donald Trump che hanno attaccato il Congresso nel tentativo di bloccare la ratifica dell'elezione del democratico. Nel suo discorso di 21 minuti il 46esimo presidente degli Stati Uniti ha sottolineato come il suo insediamento avvenga nel "periodo più difficile" per il Paese che si trova ad ...

