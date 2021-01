Meteo Italia al 4 febbraio: FREDDO dai giorni della merla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni I giorni della merla, gli ultimi di gennaio, potrebbero condurci a cambiamenti Meteo climatici importanti. Prima, come detto, avremo una dinamicità atmosferica importante, l’Italia si troverà al confine tra il possente Anticiclone delle Azzorre e un’ampia struttura depressionaria collocata tra l’Europa centro settentrionale e il nord Atlantico. Un posizionamento che incentiverà un’alternanza tra momenti di bel tempo e rapide perturbazioni, associate a discreti raffreddamenti e forti venti occidentali. Questa dinamicità è riconducibile a una ridistribuzione barica che sta avvenendo in questi giorni e che trae origine da quanto accaduto al Vortice Polare. Per quanto riguarda i giorni ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15, gli ultimi di gennaio, potrebbero condurci a cambiamenticlimatici importanti. Prima, come detto, avremo una dinamicità atmosferica importante, l’si troverà al confine tra il possente Anticiclone delle Azzorre e un’ampia struttura depressionaria collocata tra l’Europa centro settentrionale e il nord Atlantico. Un posizionamento che incentiverà un’alternanza tra momenti di bel tempo e rapide perturbazioni, associate a discreti raffreddamenti e forti venti occidentali. Questa dinamicità è riconducibile a una ridistribuzione barica che sta avvenendo in questie che trae origine da quanto accaduto al Vortice Polare. Per quanto riguarda i...

CentroMeteoITA : #METEO – ennesimo WEEKEND con il #MALTEMPO in ITALIA, tutte le previsioni nei dettagli #20gennaio - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 21/01/2021, diramato dal @DPCgov il 20/01/2021 14:28 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 20/01/2021, diramato dal @DPCgov il 20/… - meteoredit : #20gennaio Le previsioni #meteo per i prossimi giorni sul sito di Meteored Italia. ??? Consulta qui le ultime previ… - Ettore572 : RT @iconameteo: Sarà una seconda parte di settimana molto perturbata sull'#Italia. #meteo #20gennaio #previsionimeteo -