Meteo domani giovedì 21 gennaio: arriva la perturbazione atlantica, torna la neve (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Meteo domani giovedì 21 gennaio: nuova perturbazione in arrivo sull’Italia che riporterà freddo pioggia e vento su gran parte delle regioni In arrivo sull’Italia una nuova perturbazione atlantica, che riporterà indietro di qualche giorno lo scenario sul nostro paese. Ritornerà quindi il freddo, con il bollettino Meteo che farà registrare passi indietro dopo i miglioramenti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 gennaio 2021)21: nuovain arrivo sull’Italia che riporterà freddo pioggia e vento su gran parte delle regioni In arrivo sull’Italia una nuova, che riporterà indietro di qualche giorno lo scenario sul nostro paese. Ritornerà quindi il freddo, con il bollettinoche farà registrare passi indietro dopo i miglioramenti L'articolo proviene da Leggilo.org.

79_Alessio : RT @Roma: Mattina nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte, pomeriggio nuvoloso con locali aperture, sera coperto con debole… - giustinaleonar2 : RT @Roma: Mattina nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte, pomeriggio nuvoloso con locali aperture, sera coperto con debole… - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: prevista pioggia continua. I venti saranno deboli e soffieranno da Sud-Est… - Roma : Mattina nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte, pomeriggio nuvoloso con locali aperture, sera coper… - cronacadiroma : #meteo #Roma, le #previsioni di domani 21 gennaio -