Merkel a Biden | inizia un nuovo capitolo delle relazioni con gli Usa

'Non vedo l'ora di aprire un nuovo capitolo dell'amicizia e della cooperazione tedesco - americana'. Così la cancelliera Angela Merkel, congratulandosi con il neopresidente Usa. 'Le più calorose ...

"Non vedo l'ora di aprire un nuovo capitolo dell'amicizia e della cooperazione tedesco-americana". Così la cancelliera Angela Merkel, congratulandosi con il neopresidente Usa. "Le più calorose congrat ...

Biden: Merkel, si apre "capitolo nuovo"

(ANSA-AFP) - BERLINO, 20 GEN - La Cancelliere tedesca Angela Merkel si è congratulata con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, affermando di attendere con impazienza l'apertura di un "nuo ...

(ANSA-AFP) - BERLINO, 20 GEN - La Cancelliere tedesca Angela Merkel si è congratulata con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, affermando di attendere con impazienza l'apertura di un "nuo ...