Mercedes EQA | l’elettrica strategica della Stella Ecco prezzo e caratteristiche tecniche – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)la EQA, bellicosa “briscola” calata sul tavolo daper dar corpo al suo ambizioso piano – non a caso battezzato Ambition 2039 – che prevede di arrivare a un parco vetture “CO2 neutral” nel giro di un ventennio scarso. EQA è la sorella elettrica del suv compatto GLA, uno dei pezzi forti, numericamente parlando,casa. Per assistere alla premiere mondialemacchina, laha convocato i giornalisti italiani a Lainate, alle porte di Milano, a due passi dal gigantesco centro commerciale Il Centro di Arese, mestamente semichiuso e semivuoto, essendo la Lombardia una delle regioni in zona rossa. In bella mostra un bianco esemplare da vedere e toccare ma purtroppo non da provare, e un video dalla casa madre a Stoccarda, gli ...