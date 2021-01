Mercedes-Benz EQA - 190 CV e 426 km dautonomia per la Suv elettrica - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) LaEQA è il secondo modello della gammaEQ e si presenta al pubblico con un design specifico e contenuti tecnici all'avanguardia. La crossover derivata dalla GLA sarà proposta in Italia con prezzi a partire da 50.190 euro, permettendo così di accedere agli incentivi variabili da 6.000 a 10.000 euro. Le prime consegne della EQA a due ruote motrici sono previste in primavera, ma nei mesi successivi arriverà anche una versione con due motori elettrici e trazione integrale. Come la GLA ma con un design specifico. La EQA, come anticipato, deriva dallaGLA, con la quale condivide gran parte degli elementi esterni e interni, oltre che le dimensioni: è lunga 4,46 metri, larga 1,83 e alta 1,62 metri, mentre il bagagliaio offre una capacità compresa tra 340 e 1.320 litri. ...