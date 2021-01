Mercato Juventus, offerto a Paratici l’attaccante della dea: le ultimissime (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mercato Juventus – L’agente di Luis Muriel, Alessandro Lucci, lo ha proposto alla Juventus per far fare al suo assistito il definitivo salto di qualità in un top club. A proporre una soluzione a Juventus e Inter è stato Alessandro Lucci, agente di Luis Muriel. Il procuratore vorrebbe vedere il proprio assistito fare il salto di qualità in una big. Così, secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioMercatoweb.it, l’attaccante colombiano sarebbe stato proposto sia alla Vecchia Signora che a Conte, con i bianconeri al momento favoriti. Inoltre, in passato ci sono stati contatti anche con il Milan. I rossoneri però non sembrano interessati. Mercato Juventus, il punto sull’attacco: da Muriel a Scamacca La finale di Supercoppa servirà oggi a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021)– L’agente di Luis Muriel, Alessandro Lucci, lo ha proposto allaper far fare al suo assistito il definitivo salto di qualità in un top club. A proporre una soluzione ae Inter è stato Alessandro Lucci, agente di Luis Muriel. Il procuratore vorrebbe vedere il proprio assistito fare il salto di qualità in una big. Così, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcioweb.it,colombiano sarebbe stato proposto sia alla Vecchia Signora che a Conte, con i bianconeri al momento favoriti. Inoltre, in passato ci sono stati contatti anche con il Milan. I rossoneri però non sembrano interessati., il punto sull’attacco: da Muriel a Scamacca La finale di Supercoppa servirà oggi a ...

46 Gli errori di mercato commessi dalla Juventus nelle ultime sessioni stanno emergendo in tutta la loro evidenza in questa fase della stagione, contrassegnata nell'ultimo mese (22 dicembre - 17 genna ...

