Mentre Trump lascia la Casa Bianca, la figlia Tiffany annuncia le nozze col miliardario Michael Boulos (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle ore 14 italiane Donald Trump e l’ormai ex first lady Melania hanno detto addio alla White House. All’alba di questo giorno triste per la famiglia Trump (Donald non presenzierà alla cerimonia di insediamento di Joe Biden), Tiffany Trump ha annunciato le nozze con il fidanzato Michael Boulos, studente 23enne di famiglia multimiliardaria. >> Trump patrimonio, è davvero miliardario? Come è diventato ricco Chi è Tiffany Trump Tiffany Trump, 27 anni, è figlia di Donald Trump e della sua seconda moglie, Marla Maples. Tiffany, la figlia minore di Trump, è l’unica ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle ore 14 italiane Donalde l’ormai ex first lady Melania hanno detto addio alla White House. All’alba di questo giorno triste per la famiglia(Donald non presenzierà alla cerimonia di insediamento di Joe Biden),hato lecon il fidanzato, studente 23enne di famiglia multimiliardaria. >>patrimonio, è davvero? Come è diventato ricco Chi è, 27 anni, èdi Donalde della sua seconda moglie, Marla Maples., laminore di, è l’unica ...

