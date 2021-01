Meloni non ha condannato il golpista Trump ma ora fa l'amica di Biden: 'Buon lavoro al Presidente' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dovere istituzionale? Così parrebbe, anche se Giorgia Meloni di ruoli istituzionali non ne ha, quindi i suoi auguri a Joe Biden suonano un po' come becero opportunismo. O, forse peggio, tentativo di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dovere istituzionale? Così parrebbe, anche se Giorgiadi ruoli istituzionali non ne ha, quindi i suoi auguri a Joesuonano un po' come becero opportunismo. O, forse peggio, tentativo di ...

pfmajorino : La compattezza italiana contro la violenza di Capitol Hill è durata ben poco. Al Parlamento Europeo i partiti di… - lucatelese : La spallata non è riuscita. Ecco Perché Renzi ha perso, e ora si ritrova (scomodamente) all’opposizione con la dest… - FratellidItalia : ? Il governo non ha più la maggioranza assoluta?? ?? Link: - IlConte190121IT : RT @nonleggerlo: Dal @fattoquotidiano: “La ministra #Meloni rimase aggrappata a Silvio e non fu per nulla scandalizzata dal mercimonio mess… - alkhimiyah : RT @lucatelese: La spallata non è riuscita. Ecco Perché Renzi ha perso, e ora si ritrova (scomodamente) all’opposizione con la destra . ht… -