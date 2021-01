Melania Trump lascia la Casa Bianca con un look francese da 100mila dollari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dimenticate la Melania Trump triste, con lo sguardo di ghiaccio. Quella che quando è arrivata alla Casa Bianca aveva dovuto subire lo smacco di essere 'dimenticata' dal marito mentre lui saliva le ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dimenticate latriste, con lo sguardo di ghiaccio. Quella che quando è arrivata allaaveva dovuto subire lo smacco di essere 'dimenticata' dal marito mentre lui saliva le ...

HuffPostItalia : Il discorso di addio di Melania Trump: 'Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata' - NicolaPorro : Il lapsus del giornalista, che forse confonde inglese e italiano, scatena l'ilarità in Rai. Perché se le donne non… - Agenzia_Ansa : #Trump e #Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta Ma il tycoon promette: 'Siamo solo all'inizio'. #ANSA… - pinkdor74 : RT @enfa68: La grazia, l'eleganza e il garbo di Melania Trump. E la becera malafede di chi ne parla con astio. - lillydessi : Insediamento Biden: la diretta – Biden: “Nuovo giorno per l’America” - Il Fatto Quotidiano -