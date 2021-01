Melania Trump lascia la Casa Bianca con un look francese da 100mila dollari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dimenticate la Melania Trump triste, con lo sguardo di ghiaccio. Quella che quando è arrivata alla Casa Bianca aveva dovuto subire lo smacco di essere “dimenticata” dal marito mentre lui saliva le scale per salutare Obama. Melania Trump lascia la Casa Bianca sorridendo. E stavolta concede a Donald Trump anche la mano (col guanto), quella spesso rifiutata durante le discese dagli aerei presidenziali. Uscendo per l’ultima volta dalla porta finestra che da sul giardino presidenziale del 1600 Pennsylvania Avenue a Washington, Melania Trump è raggiante. E rifiuta anche il low profile, per quella che è sicuramente la sua ultima passerella da First Lady (e forse, come dicono i maligni, anche ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dimenticate latriste, con lo sguardo di ghiaccio. Quella che quando è arrivata allaaveva dovuto subire lo smacco di essere “dimenticata” dal marito mentre lui saliva le scale per salutare Obama.lasorridendo. E stavolta concede a Donaldanche la mano (col guanto), quella spesso rifiutata durante le discese dagli aerei presidenziali. Uscendo per l’ultima volta dalla porta finestra che da sul giardino presidenziale del 1600 Pennsylvania Avenue a Washington,è raggiante. E rifiuta anche il low profile, per quella che è sicuramente la sua ultima passerella da First Lady (e forse, come dicono i maligni, anche ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: La frase di Alan #Friedman su #MelaniaTrump 'escort' scatena anche Giorgia #Meloni: 'Surreale, un grave episodio sulla… - marta_mattia : RT @susy_juve: Melania già si dilegua appena arrivata in Florida ??????#Trump #Inauguration #InaugurationDay -