Melania Trump lascia la Casa Bianca: altro che sobrietà, al braccio ha una borsa di Hermes da 70mila dollari. Il suo look è tra i più lussuosi di sempre – FOTO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) altro che “basso profilo” o “look da funerale“. Quello sfoggiato da Melania Trump per lasciare la Casa Bianca, nelle sue ultime ore da First Lady, è decisamente più simile all'”abito della vendetta” che la principessa Diana indossò dopo la separazione da Carlo. Se quel tubino nero, lungo fin sotto al ginocchio, con giacchino coordinato, i capelli raccolti e borsetta nera vi è sembrato austero e discreto, bene, sappiate è uno degli outfit più lussuosi (e quindi costosi) che abbia mai sfoggiato nei suoi 4 anni alla Casa Bianca. Proprio così. Dietro cotanta sobrietà si nasconde un messaggio preciso e tutta la sua gioia per la fine di una presidenza che secondo i rumors è stata per lei un vero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)che “basso profilo” o “da funerale“. Quello sfoggiato daperre la, nelle sue ultime ore da First Lady, è decisamente più simile all'”abito della vendetta” che la principessa Diana indossò dopo la separazione da Carlo. Se quel tubino nero, lungo fin sotto al ginocchio, con giacchino coordinato, i capelli raccolti e borsetta nera vi è sembrato austero e discreto, bene, sappiate è uno degli outfit più(e quindi costosi) che abbia mai sfoggiato nei suoi 4 anni alla. Proprio così. Dietro cotantasi nasconde un messaggio preciso e tutta la sua gioia per la fine di una presidenza che secondo i rumors è stata per lei un vero ...

HuffPostItalia : Il discorso di addio di Melania Trump: 'Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata' - Corriere : Trump lascia la Casa Bianca con Melania per l’ultima volta. Non resterà ad accogliere Biden - Agenzia_Ansa : #Trump e #Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta Ma il tycoon promette: 'Siamo solo all'inizio'. #ANSA… - Terry94292262 : Perchè #Melania può liberarsi di Trump, e noi non possiamo liberarci dei due Matteo della ruota della fortuna? #InagurationDay - vincycernic95 : Melania Trump che lascia la Casa Bianca per poter finalmente divorziare dal parrucchino #Inauguration2021 -