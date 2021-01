Melania Trump, il look dell’addio è da favola e la borsa vale 70mila dollari. Ivanka piange (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Melania Trump non tradisce le aspettative e si congeda dalla Casa Bianca con un look semplicemente incantevole, un inno all’eleganza e alle griffe con tanto di Birkin in coccodrillo da 70mila dollari. La moglie di Donald saluta gli Usa con un outfit total black degno di Jackie Kennedy e in fondo era proprio questo il suo obiettivo come consorte del Presidente: eguagliare colei che è considerata l’insuperata icona di stile americana. Ironia della sorte, la sua figliastra e prima rivale, Ivanka Trump ha scelto un abito-cappotto bianco, bordato di nero, che ricorda tanto lo stile di Kate Middleton. In fondo, sappiamo che la First Daughter uscente prende spesso ispirazione dai Reali, come il tubino rosso pericolosamente simile a quelli di Letizia di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 gennaio 2021)non tradisce le aspettative e si congeda dalla Casa Bianca con unsemplicemente incantevole, un inno all’eleganza e alle griffe con tanto di Birkin in coccodrillo da. La moglie di Donald saluta gli Usa con un outfit total black degno di Jackie Kennedy e in fondo era proprio questo il suo obiettivo come consorte del Presidente: eguagliare colei che è considerata l’insuperata icona di stile americana. Ironia della sorte, la sua figliastra e prima riha scelto un abito-cappotto bianco, bordato di nero, che ricorda tanto lo stile di Kate Middleton. In fondo, sappiamo che la First Daughter uscente prende spesso ispirazione dai Reali, come il tubino rosso pericolosamente simile a quelli di Letizia di ...

