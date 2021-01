Meghan Markle e la lettera a papà Thomas per liberarsi della fama di «figlia gelida» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La battaglia in tribunale tra Meghan Markle e il Daily Mail e il Mail on Sunday – i due tabloid britannici da lei citati in giudizio per aver pubblicato stralci della lettera privata spedita a papà Thomas nell’agosto 2018 – va avanti. L’ex attrice ha ottenuto un rinvio del processo di nove mesi: doveva iniziare presso l’Alta Corte di Londra lunedì 11 gennaio, invece si farà non prima di ottobre 2021. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La battaglia in tribunale tra Meghan Markle e il Daily Mail e il Mail on Sunday – i due tabloid britannici da lei citati in giudizio per aver pubblicato stralci della lettera privata spedita a papà Thomas nell’agosto 2018 – va avanti. L’ex attrice ha ottenuto un rinvio del processo di nove mesi: doveva iniziare presso l’Alta Corte di Londra lunedì 11 gennaio, invece si farà non prima di ottobre 2021.

