Matteo Salvini si scaglia contro i senatori a vita: la risposta di Liliana Segre (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo una giornata infinita, nella tarda sera di ieri, 19 Gennaio 2021, si è chiusa la seduta del Senato con il voto di fiducia alla risoluzione della maggioranza che sostiene Giuseppe Conte. Il Premier ha ottenuto 156 i voti a favore, 140 i contrari, 16 gli astenuti. La tensione in Aula per tutto il pomeriggio di ieri è stata alle stelle. I vari leader dei gruppi politici hanno esposto le varie motivazioni sia a favore del “sì” sia a favore del “no”. Le parole di Matteo Salvini, in particolare, hanno attirato l’attenzione. Il Leader della Lega nel suo intervento per spiegare il suo voto contrario alla fiducia di Governo si è soffermato sui senatori a vita e la sua “battuta” infelice ha mosso diverse critiche, tra cui anche la risposta della senatrice Liliana ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo una giornata infinita, nella tarda sera di ieri, 19 Gennaio 2021, si è chiusa la seduta del Senato con il voto di fiducia alla risoluzione della maggioranza che sostiene Giuseppe Conte. Il Premier ha ottenuto 156 i voti a favore, 140 i contrari, 16 gli astenuti. La tensione in Aula per tutto il pomeriggio di ieri è stata alle stelle. I vari leader dei gruppi politici hanno esposto le varie motivazioni sia a favore del “sì” sia a favore del “no”. Le parole di, in particolare, hanno attirato l’attenzione. Il Leader della Lega nel suo intervento per spiegare il suo voto contrario alla fiducia di Governo si è soffermato suie la sua “battuta” infelice ha mosso diverse critiche, tra cui anche ladella senatrice...

fanpage : Matteo Salvini diserta il processo per vilipendio, 'impegni in Parlamento'. Ma oggi il Senato è chiuso - LegaSalvini : ?? GRILLO VERGOGNOSO ?? E vergognosi quei giornali che hanno attribuito queste disgustose parole a Matteo Salvini, ch… - HuffPostItalia : Matteo Salvini: 'Senatori a vita muoiono troppo tardi'. Il leghista cita Grillo - ereike05 : Mentre la crisi politica incontra la pandemia, gli italiani si chiedono, perché? Il governo è sopravvissuto a un qu… - Bigia_ : RT @calumflawIess: Salvini che chiama Conte “avvocato” e non “presidente” come se volesse denigrarlo. Scusami matteo ma tu che titolo di s… -