‘Matrimonio a prima vista Italia’ | ecco chi sono le tre coppie protagoniste della sesta edizione!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il successo dello scorso anno Matrimonio aItalia è tornato con laedizione, disponibile da ieri su Discovery Plus. Gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini hanno tentato anche questa volta (sperando in un maggior successo rispetto ai legami creati in passato) di unire in matrimonio persone che non simai vistee che si conoscono per lavolta direttamente sull’altare. Per facilitare questo compito non certo facile – e che l’anno scorso ha portato a colpi di scena e risvolti inaspettati – gli esperti questa volta hanno cercato di facilitare le cose formando delleche provenissero dalla stessa zona, ed hanno creato una coppia del nord, una del centro e una del sud. In attesa di scoprire se questa idea ...