Matrimonio a prima vista Italia 2021: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi la coppia di Roma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dal 19 gennaio 2021 su Discovery Plus è possibile vedere la nuova stagione, la terza targata Discovery, di Matrimonio a prima vista Italia. Dopo il successo dell’ultima edizione, vista su Real Time da oltre 1 milione di spettatori a puntata, Discovery ha subito impacchettato una nuova stagione, girata tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, con tre nuove coppie protagoniste. In un clima più disteso, dal punto di vista delle restrizioni per il covid 19, si sono quindi girate le nuove puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2021 e tra le coppie protagoniste troviamo quella formata da Martina Pedaletti e Francesco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dal 19 gennaiosu Discovery Plus è possibile vedere la nuova stagione, la terza targata Discovery, di. Dopo il successo dell’ultima edizione,su Real Time da oltre 1 milione di spettatori a puntata, Discovery ha subito impacchettato una nuova stagione, girata tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, con tre nuove coppie protagoniste. In un clima più disteso, dal punto didelle restrizioni per il covid 19, si sono quindi girate le nuove puntate die tra le coppie protagoniste troviamo quella formata da...

