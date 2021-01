Marvel’s Behind The Mask: il documentario sugli eroi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Behind The Mask, non solo nuove serie e film in casa Marvel. La Disney ha infatti annunciato che sulla piattaforma Disney+ farà il suo debutto un documentario un documentario dedicato agli ormai iconici eroi della casa editrice statunitense. Quando? il 12 febbraio. Marvel’s Behind The Mask analizzerà il rapporto dei supereroi con le proprie identità segrete. Come sottolinea la stessa Disney, paradossalmente, molto spesso sono stati i personaggi sotto la maschera ad aver trovato il favore di varie generazioni di fan; gli scrittori e gli artisti hanno usato proprio il concetto di identità per esaminare l’evoluzione del concetto dell’uguaglianza dei diritti. Le storie spesso si presentano anche come un riflesso, un’analisi della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)The, non solo nuove serie e film in casa Marvel. La Disney ha infatti annunciato che sulla piattaforma Disney+ farà il suo debutto unundedicato agli ormai iconicidella casa editrice statunitense. Quando? il 12 febbraio.Theanalizzerà il rapporto dei supercon le proprie identità segrete. Come sottolinea la stessa Disney, paradossalmente, molto spesso sono stati i personaggi sotto la maschera ad aver trovato il favore di varie generazioni di fan; gli scrittori e gli artisti hanno usato proprio il concetto di identità per esaminare l’evoluzione del concetto dell’uguaglianza dei diritti. Le storie spesso si presentano anche come un riflesso, un’analisi della ...

Nerdmovieprod : Marvel’s Behind The Mask: Annunciato il documentario in arrivo su Disney+ #disney #marvel -