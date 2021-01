Marvel's Behind the Mask, il documentario sugli eroi in arrivo su Disney+ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Casa delle Idee ha annunciato a sorpresa Marvel's Behind the Mask, un documentario incentrato sulle identità segrete dei supereroi. Leggi su nospoiler (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Casa delle Idee ha annunciato a sorpresa'sthe, unincentrato sulle identità segrete dei super

CineFumetti : RT @BestMovieItalia: Behind the Mask: la Marvel annuncia a sorpresa il nuovo film in arrivo a febbraio! - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Behind the Mask: la Marvel annuncia a sorpresa il nuovo film in arrivo a febbraio! - BestMovieItalia : Behind the Mask: la Marvel annuncia a sorpresa il nuovo film in arrivo a febbraio! - - badtasteit : #Marvel's Behind the Mask: su Disney+ in arrivo un nuovo documentario - UniMoviesBlog : #Marvel lancia #BehindtheMask, il documentario in arrivo su #DisneyPlus -