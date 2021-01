Martedì 19 Gennaio 2021 – 293ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) seduta Ora inizio: 09:30 Con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astensioni l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando la proposta di risoluzione n. 1, presentata dai sen. Marcucci (PD), Licheri (M5S), De Petris (Misto-LeU) e Unterberger (Aut) che approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione politica in atto. Il Presidente del Consiglio Conte, nel rendere comunicazioni, ha ripercorso l’azione di governo, ricordando in particolare la formazione di un’alleanza basata sui valori costituzionali e sull’ancoraggio europeo; la definizione di un programma riformatore orientato verso una società equa, inclusiva, sostenibile, prospera; lo scoppio della pandemia all’inizio del 2020 e la scelta politica di tutelare la salute come bene primario, anche per salvaguardare il tessuto produttivo; i ripetuti ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Ora inizio: 09:30 Con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astensioni l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando la proposta di risoluzione n. 1, presentata dai sen. Marcucci (PD), Licheri (M5S), De Petris (Misto-LeU) e Unterberger (Aut) che approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione politica in atto. Il Presidente del Consiglio Conte, nel rendere comunicazioni, ha ripercorso l’azione di governo, ricordando in particolare la formazione di un’alleanza basata sui valori costituzionali e sull’ancoraggio europeo; la definizione di un programma riformatore orientato verso una società equa, inclusiva, sostenibile, prospera; lo scoppio della pandemia all’inizio del 2020 e la scelta politica di tutelare la salute come bene primario, anche per salvaguardare il tessuto produttivo; i ripetuti ...

rtl1025 : ?? Domani, martedì 19 gennaio ? Ore 15.00 ?? @AmorosoOF e @MarroneEmma saranno ospiti in The Flight Segui la dirett… - tvsorrisi : Il talento torna su @TV8it! La nuova edizione di @IGT_official sarà in onda dal 27 gennaio con @lodocomello,… - Palazzo_Chigi : Martedì 19 gennaio, alle ore 9.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà al Senato della Repubblica le Comunicazioni… - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 19 gennaio 2021 ? La prima cosa bella, Codice: Swordfish o Tonya? E… - CameraOpen : Per tutto il mese di gennaio lo sportello camerale di #Borgosesia resterà aperto solo nelle giornate di martedì e g… -

Ultime Notizie dalla rete : Martedì Gennaio Vaccino anti-Covid, il caso di Brindisi dopo Modena. La denuncia dell’Ordine dei medici: “Dosi a… Il Fatto Quotidiano