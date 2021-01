Maria Teresa Ruta scoppia in un pianto disperato, nuova crisi emotiva: “non vedo mia madre dal 2 luglio” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) nuova crisi emotiva per Maria Teresa Ruta. Dopo il crollo della scorsa settimana che ha preoccupato moltissimo gli altri inquilini del Grande Fratello Vip e i fan della trasmissione, Ruta, in mattinata, ha avuto un nuovo sfogo. A Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Carlotta Dell’Isola ha confidato di sentirsi stanca, di avvertire troppo la mancanza … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 20 gennaio 2021)per. Dopo il crollo della scorsa settimana che ha preoccupato moltissimo gli altri inquilini del Grande Fratello Vip e i fan della trasmissione,, in mattinata, ha avuto un nuovo sfogo. A Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Carlotta Dell’Isola ha confidato di sentirsi stanca, di avvertire troppo la mancanza … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

