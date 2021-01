Maria Teresa Ruta, Cecilia Capriotti: “Merita l’Oscar per la scenata che ha fatto” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta è stata duramente attaccata da Cecilia Capriotti, in collegamento con Casa Chi, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, accusandola di aver esasperato alcune sue reazioni in favore di telecamera. Maria Teresa Ruta è senza alcun dubbio una delle protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip, riscendo a superare 20 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è stata duramente attaccata da, in collegamento con Casa Chi, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, accusandola di aver esasperato alcune sue reazioni in favore di telecamera.è senza alcun dubbio una delle protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip, riscendo a superare 20 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

meb : Alcune riflessioni con Maria Teresa Meli sul futuro del Governo. - trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - GrandeFratello : Maria Teresa aveva bisogno di un abbraccio... ma non di uno qualsiasi. ?? #GFVIP - Grazia52684131 : RT @Ilesant95: Grazie a Maria Teresa per averla bloccata in tempo. Grazie a Tommy per aver saputo starle vicino. Ho letto la paura negli o… - maybe_elli : Ma voi vi fermate mai a pensare che Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti si sono conosciute la mattina della parte… -