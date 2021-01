Maria Rosaria Rossi: chi è la senatrice che lascia Forza Italia. Anni, foto e carriera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ormai è sulla bocca di tutti. La senatrice Maria Rosaria Rossi, ex fedelissima del cavaliere, Silvio Berlusconi, lascia Forza Italia. Anzi: viene espulsa dal segretario Antonio Tajani dopo il suo voto favorevole al Governo Conte. Un tradimento che in molti, nel partito azzurro, considerano intollerabile. Chi è Maria Rosaria Rossi: biografia e curriculum Oggi forse L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ormai è sulla bocca di tutti. La, ex fedelissima del cavaliere, Silvio Berlusconi,. Anzi: viene espulsa dal segretario Antonio Tajani dopo il suo voto favorevole al Governo Conte. Un tradimento che in molti, nel partito azzurro, considerano intollerabile. Chi è: biografia e curriculum Oggi forse L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

LegaSalvini : ++ ?? Governo: Maria Rosaeia Rossi di FI vota si' a fiducia ++ (ANSA) - ROMA, 19 GEN - La senatrice di Forza Italia-… - MediasetTgcom24 : Maria Rosaria Rossi di Forza Italia vota la fiducia a Conte - Agenzia_Ansa : #crisigoverno la senatrice di Forza Italia-Udc, Maria Rosaria Rossi e il senatore Andrea Causin di FI hanno votato… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @AugustoMinzolin (Il Giornale): 'Adesso non so se, per il quotidiano che più affianca questo governo, Maria Rosari… - Adnkronos : #Rossi: 'Sì a #Conte non condiviso con @berlusconi' -