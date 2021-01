Marcia, Eleonora Giorgi al rientro: “35 km per un nuovo inizio” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si rivede Eleonora Giorgi. Sabato mattina a Ostia il bronzo mondiale della 50 km di Marcia tornerà in gara dopo un anno: “Non ho mai nascosto che la ‘trentacinque’ mi piaccia, è una via di mezzo che ritengo adatta alle mie caratteristiche, e di base non la affronto con quel timore reverenziale che mi ha accompagnato prima di ogni 50 km”. Poi ancora: “Vorrei impostare una gara simile a quella dello scorso anno, quando ho Marciato in 2h43:43, tuttora migliore prestazione mondiale: quindi con un cambio di ritmo negli ultimi dieci chilometri. Vedremo se sarà possibile. Avvicinare quel tempo sarebbe certamente un buon risultato”. E sulla preparazione con vista Tokyo: “Tutto dipenderà da quanto si potrà viaggiare nei prossimi mesi: nemmeno in questa stagione è semplice definire l’agenda. La prima ‘venti’ dovrebbe essere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si rivede. Sabato mattina a Ostia il bronzo mondiale della 50 km ditornerà in gara dopo un anno: “Non ho mai nascosto che la ‘trentacinque’ mi piaccia, è una via di mezzo che ritengo adatta alle mie caratteristiche, e di base non la affronto con quel timore reverenziale che mi ha accompagnato prima di ogni 50 km”. Poi ancora: “Vorrei impostare una gara simile a quella dello scorso anno, quando hoto in 2h43:43, tuttora migliore prestazione mondiale: quindi con un cambio di ritmo negli ultimi dieci chilometri. Vedremo se sarà possibile. Avvicinare quel tempo sarebbe certamente un buon risultato”. E sulla preparazione con vista Tokyo: “Tutto dipenderà da quanto si potrà viaggiare nei prossimi mesi: nemmeno in questa stagione è semplice definire l’agenda. La prima ‘venti’ dovrebbe essere ...

sportface2016 : Le parole di Eleonora Giorgi - ilfaroonline : Italiani di #marcia il 23 gennaio a #Ostia: Eleonora Giorgi torna in gara - eleagiorgi : RT @atleticaitalia: #atletica #marcia Ostia tricolore: in marcia per i primi titoli 2021 ?? Sabato i Campionati italiani della 50 km maschi… - atleticaitalia : #atletica #marcia Ostia tricolore: in marcia per i primi titoli 2021 ?? Sabato i Campionati italiani della 50 km ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia Eleonora Marcia, Eleonora Giorgi al rientro: “35 km per un nuovo inizio” Sportface.it Marcia, Eleonora Giorgi al rientro: “35 km per un nuovo inizio”

Le dichiarazioni di Eleonora Giorgi pronta al rientro dopo quasi un anno ai box: “35 km per un nuovo inizio. Cammino verso Tokyo? Dipenderà dai viaggi” ...

Ostia pronta ai tricolori di marcia

La marcia presenta il primo evento dell’anno di alto livello. Sabato 23 gennaio, sul lungomare di Ostia, verranno disputati i campionati italiani. Ci saranno in palio i titoli individuali e la prima p ...

Le dichiarazioni di Eleonora Giorgi pronta al rientro dopo quasi un anno ai box: “35 km per un nuovo inizio. Cammino verso Tokyo? Dipenderà dai viaggi” ...La marcia presenta il primo evento dell’anno di alto livello. Sabato 23 gennaio, sul lungomare di Ostia, verranno disputati i campionati italiani. Ci saranno in palio i titoli individuali e la prima p ...