Marche Sicure, al via tamponi rapidi per docenti e studenti. Ecco il calendario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico ATA, a partire da oggi, potranno recarsi, come preannunciato, nei punti già operativi sul territorio regionale dello screening “Marche Sicure” per effettuare i tamponi rapidi prima e durante il rientro in presenza nelle scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti gli, insegnanti e personale scolastico ATA, a partire da oggi, potranno recarsi, come preannunciato, nei punti già operativi sul territorio regionale dello screening “” per effettuare iprima e durante il rientro in presenza nelle scuole superiori. L'articolo .

Italpress : RT @RegioneMarcheIT: TUTTI GLI STUDENTI, I DOCENTI E IL PERSONALE SCOLASTICO ATA della provincia di Pesaro e Urbino - nelle date indicate -… - antobon2 : RT @RegioneMarcheIT: TUTTI GLI STUDENTI, I DOCENTI E IL PERSONALE SCOLASTICO ATA della provincia di Pesaro e Urbino - nelle date indicate -… - RegioneMarcheIT : TUTTI GLI STUDENTI, I DOCENTI E IL PERSONALE SCOLASTICO ATA della provincia di Pesaro e Urbino - nelle date indicat… - mascalzonesbt : Screening “Marche Sicure” per tornare a Scuola in Sicurezza - - mascalzonesbt : Operazione Marche Sicure, aggiornamento - -

Ultime Notizie dalla rete : Marche Sicure Operazione "Marche sicure", hanno aderito 174.494 persone: 978 i positivi AnconaToday Tamponi rapidi per studenti, insegnanti e personale delle scuole: gratuiti e senza prenotazione dei punti dello screening

2' di lettura 20/01/2021 - Tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico ATA, a partire da oggi, potranno recarsi, come preannunciato, nei punti già operativi sul territorio regionale dello sc ...

Screening Covid nelle Marche: tamponi rapidi gratis e senza prenotazione a studenti e personale della scuola. Ecco dove

ANCONA - Partito lo screening coronavirus della Regione Marche per un ritorno sicuro a scuola. Tamponi rapidi per studenti, insegnanti e personale scolastico: gratuiti e senza ...

2' di lettura 20/01/2021 - Tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico ATA, a partire da oggi, potranno recarsi, come preannunciato, nei punti già operativi sul territorio regionale dello sc ...ANCONA - Partito lo screening coronavirus della Regione Marche per un ritorno sicuro a scuola. Tamponi rapidi per studenti, insegnanti e personale scolastico: gratuiti e senza ...