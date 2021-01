(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A quasi due mesi dalla scomparsa di Diego Armandocontinuano le dediche, da ogni parte del mondo, per ricordare l'exde Oro . L'ultimoperin ordine cronologico, è di ...

sportli26181512 : #Maradona, il tatuaggio è clamoroso. L'omaggio del calciatore per l'ex Pibe de Oro: Patricio Monti, calciatore del… - ItaSportPress : Patricio Monti, un tatuaggio e una canzone per ricordare Maradona (VIDEO) - - kocis68p : RT @GiacomoZannoni5: Se #Maradona aveva il tatuaggio del Che io posso farmi quello di #DiMaio ? - GiacomoZannoni5 : Se #Maradona aveva il tatuaggio del Che io posso farmi quello di #DiMaio ? -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona tatuaggio

Corriere dello Sport.it

Un tatuaggio e una canzone per Diego Armando Maradona. Patricio Monti, calciatore del Gimnasia La Plata, ultimo club allenato dal Diez, ha voluto omaggiare El Pibe de Oro a modo suo. Un disegno sulla ...Una dedica dopo l'altra, un'onda lunga che non si arresta. L'ultimo omaggio per Diego Armando Maradona arriva da Patricio Monti, calciatore del Gimnasia La Plata che ha ...