Manovre e offerte last minute Tra Playmobil e numeri al lotto Soliti show e botte da orbi a Palazzo Madama Mentre fuori dall’Aula è caccia aperta ai costruttori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lo schieramento di mezzi e uomini era quello delle grandi occasioni ieri, già dalle prime ore del mattino davanti al Senato dove Giuseppe Conte si è recato puntuale per le comunicazioni e poi nel pomeriggio per le repliche e, ovviamente, per il voto clou. In Aula, il premier ricalca il discorso di lunedì alla Camera ma accentua l’appello ai “volenterosi” e la necessità di un governo solido, consapevole che “isono importanti e questo è un passaggio fondamentale”. I, appunto: agitazionee dentro alieri, la fibrillazione era palpabile fra i giornalisti in cerca di notizie e soprattutto fra i diretti interessati, quei senatori che negli scorsi giorni e fino all’ultimo minuto sono stati oggetto di pressing, lusinghe, promesse eavanzate con ogni mezzo, dalle telefonate ...