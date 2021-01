SuperSportBlitz : #PL – Goal Alert: Manchester City *1-0 Aston Villa *(Bernardo Silva 79’) #SSFootball - guardian_sport : GOAL! Manchester City 1-0 Aston Villa (Silva 79) - ornelasargiotti : Ahora escriben Manchester City y yo pienso que dice Masterchef celebrity jsajajsjsjjsjaj - ItaSportPress : Manchester City, Guardiola: 'Oggi bella partita. Basta dubbi sul Var' - - Alessan89256006 : @marco_rogerio_ Senza punte solo il Manchester city può giocarci! Pirlo l'unico allenatore che usa un modulo per sf… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Manchester City have moved top of the Premier League, temporarily at least, after a 2-0 win over Aston Villa in a pulsating game at the Etihad Stadium that included a controversial opening goal.Aston Villa manager Dean Smith calls the decision to allow Manchester City's opener "farcical" after goalscorer Rodri returned from an offside position to score in a 2-0 win for City. Watch highlights ...