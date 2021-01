Maltempo Spagna – Allerta per la Tempesta Gaetan: venti oltre 100 km/h (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le correnti miti determineranno la rapida fusione del manto nevoso: rischio inondazioni. E’ Allerta in Spagna per il vento forte. Nel Paese iberico, dopo il passaggio della Tempesta Filomena, è la volta della Tempesta Gaetan che provocherà un netto cambio di scenario meteo con Maltempo e venti a 120 km/h. I venti più miti determineranno anche una fase Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le correnti miti determineranno la rapida fusione del manto nevoso: rischio inondazioni. E’inper il vento forte. Nel Paese iberico, dopo il passaggio dellaFilomena, è la volta dellache provocherà un netto cambio di scenario meteo cona 120 km/h. Ipiù miti determineranno anche una fase

MoliPietro : Maltempo Spagna – Allerta per la Tempesta Gaetan: venti oltre 100 km/h - BMTI_IT : ??Il #maltempo in Italia e la neve in Spagna mettono le ali ai listini degli ortaggi (#peperoni, #melanzane e… - elitagnol : #Madrid, la situazione #neve dopo la tempesta Filomena, l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio mezza Spagna… - coldiretti : Maltempo, Coldiretti: con l’Unione Europea nella morsa del gelo è allarme per le forniture di verdure, frutta e ort… - Angel07535437 : @Tessogol Quest'anno il maltempo si è accanito con la Spagna -