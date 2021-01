Mal di testa da rapporto sessuale: cause, sintomi, terapie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Esiste una forma di mal di testa legata all’attività sessuale. Si tratta di un ospite indesiderato che può comparire durante il rapporto oppure alla fine. In alcuni casi può dare picchi di dolore elevati. In termini generali, non scientifici, possiamo parlare di mal di testa da rapporto sessuale e la forma sembra diffusa più nei maschi che le femmine. Il dolore tende a manifestarsi nelle persone tra i 30 e i 40 anni. Due tipi di mal di testa Dal punto di vista tecnico, gli esperti parlano di due tipi di mal di testa legati all’attività sessuale. Il primo compare durante il rapporto prima del raggiungimento dell’orgasmo e si manifesta come un mal di testa diffuso e fastidioso, quasi mai tanto forte. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Esiste una forma di mal dilegata all’attività. Si tratta di un ospite indesiderato che può comparire durante iloppure alla fine. In alcuni casi può dare picchi di dolore elevati. In termini generali, non scientifici, possiamo parlare di mal didae la forma sembra diffusa più nei maschi che le femmine. Il dolore tende a manifestarsi nelle persone tra i 30 e i 40 anni. Due tipi di mal diDal punto di vista tecnico, gli esperti parlano di due tipi di mal dilegati all’attività. Il primo compare durante ilprima del raggiungimento dell’orgasmo e si manifesta come un mal didiffuso e fastidioso, quasi mai tanto forte. ...

