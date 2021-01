Maggioranza in cerca di stampelle. Bettini tenta FI: «Il proporzionale vi libera da Salvini» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parla a tutto campo come un leader. Disegna scenari futuri, traccia alleanze, indica obiettivi, fissa scadenze e pone ultimatum. Fossimo nei panni di Nicola Zingaretti ci chiederemmo dove Goffredo Bettini vuole arrivare. Vabbè che è la vera eminenza grigia degli ex-rossi del Pd, ma c’è un limite a tutto, anche alla ricerca di visibilità. Credevamo ne fosse immune o, almeno un portatore sano: invece, ne è contagiatissimo. Un limite per uno che che aspira a diventare il Gianni Letta de sinistra. Ma anche una seccatura per Zingaretti che ne subisce quotidianamente la tracimazione. Forse giocano ai due poliziotti, uno buono e l’altro cattivo. Può essere, ma una leader privato della propria esclusività diventa un comprimario. Bettini è il vero leader del Pd Ed eccolo Bettini, all’indomani del voto del Senato, annunciare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parla a tutto campo come un leader. Disegna scenari futuri, traccia alleanze, indica obiettivi, fissa scadenze e pone ultimatum. Fossimo nei panni di Nicola Zingaretti ci chiederemmo dove Goffredovuole arrivare. Vabbè che è la vera eminenza grigia degli ex-rossi del Pd, ma c’è un limite a tutto, anche alla ridi visibilità. Credevamo ne fosse immune o, almeno un portatore sano: invece, ne è contagiatissimo. Un limite per uno che che aspira a diventare il Gianni Letta de sinistra. Ma anche una seccatura per Zingaretti che ne subisce quotidianamente la tracimazione. Forse giocano ai due poliziotti, uno buono e l’altro cattivo. Può essere, ma una leader privato della propria esclusività diventa un comprimario.è il vero leader del Pd Ed eccolo, all’indomani del voto del Senato, annunciare ...

