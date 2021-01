Mafia, primo sequestro con la nuova direttiva Ue: colpito Roberto Squecco, l’uomo del corteo di ambulanze per il “re delle fritture pesce” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un terreno di circa 4600 metri quadri a Zimbor, nella contea Salaj, in Romania, sequestrato insieme a decine di altri beni mobili e immobili sparpagliati nel Cilento e riconducibili all’imprenditore delle pompe funebri di Capaccio Paestum (Salerno) Roberto Squecco, conquista un record: è il primo bene sequestrato tramite l’attivazione della procedura introdotta dal Regolamento (Ue) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. La nuova procedura è entrata in vigore il 19 dicembre: stabilisce il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni mafiosi in tutti i paesi dell’Unione. E quello compiuto in queste ore dalla Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli è il primo caso in Italia di applicazione di una normativa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un terreno di circa 4600 metri quadri a Zimbor, nella contea Salaj, in Romania, sequestrato insieme a decine di altri beni mobili e immobili sparpagliati nel Cilento e riconducibili all’imprenditorepompe funebri di Capaccio Paestum (Salerno), conquista un record: è ilbene sequestrato tramite l’attivazione della procedura introdotta dal Regolamento (Ue) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. Laprocedura è entrata in vigore il 19 dicembre: stabilisce il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni mafiosi in tutti i paesi dell’Unione. E quello compiuto in queste ore dalla Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli è ilcaso in Italia di applicazione di una normativa che ...

