(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - E"gli uomini incaricati di provvedere al successivo caricamento della stessa di esplosivo". E si riferiscono alla "vicenda Mutolo e all'interruzione del suo interrogatorio e al successivo incontro da parte del giudicecon il dottor Contrada". Ma i giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta sottolineano anche che non si hanno elementi in grado di adombrare profili di erroneità nella ricostruzione del momento deliberativo dellae nella configurazione della 'paternità mafiosa' della stessa".

TV7Benevento : Mafia: motivazioni Borsellino quater, 'dietro strage possibili gruppi potere estranei a boss'... - TV7Benevento : Mafia: motivazioni Borsellino quater, 'presenze dubbie su luogo strage, in giacca e cravatta'... - TV7Benevento : Mafia: motivazioni Borsellino quater, 'continuò sua instancabile opera nel contrasto ai boss'... - TV7Benevento : Mafia: motivazioni processo Borsellino quater, 'strage è mosaico ancora pieno di ombre' (2)... - TV7Benevento : Mafia: motivazioni processo Borsellino quater, 'strage è mosaico ancora pieno di ombre'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia motivazioni

Il Tempo

Condividi questo articolo:Palermo, 20 gen. (Adnkronos) – “La strage di via D’Amelio rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto a una ben precisa strategia del terrore adottata da Co ...Condividi questo articolo:Palermo, 20 gen. (Adnkronos) – “Le emergenze probatorie acquisite nel procedimento costituiscono singoli pezzo di un mosaico che, nel suo complesso, continua a rimanere in om ...