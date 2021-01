Maestri di sci, rifugi e impiantisti chiedono ristori immediati al Governo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – “Ristori certi, immediati e proporzionati al minor fatturato della stagione, agli impianti di risalita e a tutte le attività correlate direttamente ed indirettamente coinvolte (come rifugi, alberghi, maestri di sci)” del turismo ‘bianco’ messo alle corde dallo stop alle attività a causa del Covid. È l’impegno chiesto dal Pd al Governo oggi alla Camera e su cui è arrivato l’ok dell’esecutivo. È stata la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a esprimere “parere favorevole” al documento promosso da una pattuglia di deputati dem (primo firmatario Gianluca Benamati) che impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere i ristori “sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste di sci”. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – “Ristori certi, immediati e proporzionati al minor fatturato della stagione, agli impianti di risalita e a tutte le attività correlate direttamente ed indirettamente coinvolte (come rifugi, alberghi, maestri di sci)” del turismo ‘bianco’ messo alle corde dallo stop alle attività a causa del Covid. È l’impegno chiesto dal Pd al Governo oggi alla Camera e su cui è arrivato l’ok dell’esecutivo. È stata la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a esprimere “parere favorevole” al documento promosso da una pattuglia di deputati dem (primo firmatario Gianluca Benamati) che impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere i ristori “sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste di sci”.

La pallavolo si scopre ancora una volta solidale. Colpiti dalla tragica morte improvvisa di Claudio Bergero, marito dell’ex libero Michela Molinengo, piemontese di Borgo San Dalmazzo, amici e amiche, ...

SPORT. LA REGIONE ISTITUISCE CORSI DI FORMAZIONE 2021-2022 PER L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE DELLO SCI APLINO, FONDO, SNOWBOARD La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’asse ...

