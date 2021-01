Madrid, salta in aria un palazzo del centro: vicino ci sono una scuola e un centro anziani (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle tre del pomeriggio, al centro di Madrid una forte esplosione ha semidistrutto un edificio. sono saltati in aria tre piani superiori di un palazzo in Calle del Toledo. Si contano già tre morti e diversi feriti. Il sindaco di Madrid ha dichiarato che l’esplosione è stata provocata da una fuga di gas. La polizia ha fatto evacuare e isolato la zona, sono presenti i soccorsi mentre si cercano persone tra le macerie. vicino al palazzo distrutto ci sono una scuola e una casa di riposo. I vigili del fuoco stanno spostando gli anziani in una zona più sicura. La scuola invece era vuota. Le immagini mostrano una grossa colonna di fumo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alle tre del pomeriggio, aldiuna forte esplosione ha semidistrutto un edificio.ti intre piani superiori di unin Calle del Toledo. Si contano già tre morti e diversi feriti. Il sindaco diha dichiarato che l’esplosione è stata provocata da una fuga di gas. La polizia ha fatto evacuare e isolato la zona,presenti i soccorsi mentre si cercano persone tra le macerie.aldistrutto ciunae una casa di riposo. I vigili del fuoco stanno spostando gliin una zona più sicura. Lainvece era vuota. Le immagini mostrano una grossa colonna di fumo ...

QuotidianPost : Madrid, salta in aria un palazzo del centro: vicino ci sono una scuola e un centro anziani - JuventusUn : Brutta notizia per la #Juve, salta l'affare di mercato! I DETTAGLI - _Sebs_22 : @deivcazzaniga @sburrotre Probabilmente dai primi anni di Madrid che non salta più l'uomo - toninocolasante : @NiccccoInter @MilanistiAlban1 @Pirichello @lellacmilan @Inter @realmadrid Sai cosa vuol dire, che hai differito? 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid salta Forte esplosione a Madrid, salta in aria un palazzo: "Almeno due morti" L'Unione Sarda.it Forte esplosione a Madrid, salta in aria un palazzo: "Almeno due morti"

Madrid, 20 gennaio 2021 - Forte esplosione nel centro di Madrid, semidistrutto un edificio di sette piani, macerie in strada. Cause ancora sconosciute, anche se il giornale El Mun ...

Esplosione choc in centro a Madrid: distrutto un palazzo, ci sono feriti Video

Una forte esplosione, le cui cause secondo una prima ipotesi sarebbero riconducibili a una fuga di gas, ha fatto crollare un buona parte di edificio nel centro di Madrid. Secondo quanto riporta il quo ...

Madrid, 20 gennaio 2021 - Forte esplosione nel centro di Madrid, semidistrutto un edificio di sette piani, macerie in strada. Cause ancora sconosciute, anche se il giornale El Mun ...Una forte esplosione, le cui cause secondo una prima ipotesi sarebbero riconducibili a una fuga di gas, ha fatto crollare un buona parte di edificio nel centro di Madrid. Secondo quanto riporta il quo ...