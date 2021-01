Madrid, forte esplosione in centro: sventrato un palazzo. Tre morti e diversi feriti (Video) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Un’impressionante esplosione nel centro di Madrid ha distrutto gli ultimi tre piani di un palazzo situato in Calle de Toledo. Stando a quanto riportato da El Pais, che cita testimoni, la deflagrazione ha provocato un incendio. Nei pressi della struttura dove è avvenuta l’esplosione, che ha mandato in frantumi le finestre dell’hotel Gavinet, si trova una scuola. L’intera zona è stata evacuata e isolata dalle forze dell’ordine. @BomberosMad @SAMUR PC @policiadeMadrid están en la calle Toledo trabajando tras una #explosión. pic.twitter.com/BuSzasNPJn — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021 El Mundo riferisce che a causare la deflagrazione potrebbe essere stata una fuga di gas. Intanto la polizia sta evacuando molti anziani di una casa di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Un’impressionanteneldiha distrutto gli ultimi tre piani di unsituato in Calle de Toledo. Stando a quanto riportato da El Pais, che cita testimoni, la deflagrazione ha provocato un incendio. Nei pressi della struttura dove è avvenuta l’, che ha mandato in frantumi le finestre dell’hotel Gavinet, si trova una scuola. L’intera zona è stata evacuata e isolata dalle forze dell’ordine. @BomberosMad @SAMUR PC @policiadeestán en la calle Toledo trabajando tras una #explosión. pic.twitter.com/BuSzasNPJn — Emergencias(@EmergenciasMad) January 20, 2021 El Mundo riferisce che a causare la deflagrazione potrebbe essere stata una fuga di gas. Intanto la polizia sta evacuando molti anziani di una casa di ...

