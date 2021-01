Made in Italy | stasera in tv | orario | canale | cast | trama e anticipazioni

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo appuntamento questa sera, mercoledì 20 gennaio, con la serie di5 “in” che racconta, in 4 episodi, la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni ’70. Un racconto che attraversa la storia di Irene, una giovane giornalista che arriverà molto lontano.inin tv:La serie è ambientata negli anni ’70, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico e creatività. A Milano l’energia di quegli anni si concentra in un gruppo di stilisti che cambieranno la storia della moda a livello internazionale. Si tratta di Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferré e tanti tanti altri: tutti grandi creativi celebrati in tutto il mondo e diventati il ...

L'attrice interpreta la stilista nella serie tv, con protagoniste Greta Ferro e Margherita Buy, sulla nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni '70, che fa conoscere al pubblico molti ...