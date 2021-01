Made in Italy seconda puntata: trama e anticipazioni 20 gennaio 2021 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Made IN Italy seconda puntata. Mercoledì 20 gennaio 2021 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Margherita Buy. Di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanza-mento di fronte a tutti i parenti riuniti. La cena si terrà alla sera di una giornata complicata per Irene: infatti dovrà andare a Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting. Nel frattempo Monica è incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)IN. Mercoledì 20arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Margherita Buy. Di seguitodell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Sono passate alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica fa collezione di giovani amanti, Irene si è convinta a ritornare con Luigi che ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanza-mento di fronte a tutti i parenti riuniti. La cena si terrà alla sera di una giornata complicata per Irene: infatti dovrà andare a Sumirago presso la fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting. Nel frattempo Monica è incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno ...

reportrai3 : «Noi potremmo trovarci con una filiera industriale dell’idrogeno che possa valere circa 30 miliardi di valore aggiu… - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Manuel #Lazzari è il migliore italiano della 18^ giornata di #SerieA secondo le valutazioni dei… - AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - zazoomblog : Made in Italy dove vedere le puntate in tv streaming replica - #Italy #vedere #puntate #streaming - Agricolae1 : #Usa, @coldiretti , con @JoeBiden @WhiteHouse stop a dazi su ½ mld made in italy -