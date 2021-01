Made in Italy mette in crisi Irene tra feste e ritardi: anticipazioni penultima puntata 27 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Made in Italy si avvicina già al finale della prima stagione mettendo ancora di più in crisi Irene, la bella protagonista interpretata da Greta Ferro, la neo attrice al suo debutto dopo un passato da modella. La fiction di Canale5 tornerà in onda anche la prossima settimana, sempre al mercoledì, con la penultima puntata ad un passo dal finale, cosa ne sarà di Irene, del suo lavoro e degli altri protagonisti di Made in Italy? Le anticipazioni della puntata in onda il 27 gennaio prossimo, Irene ha sostenuto il suo esame da giornalista e adesso segue Rita a casa di Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione a suo nome. Ed è proprio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)insi avvicina già al finale della prima stagionendo ancora di più in, la bella protagonista interpretata da Greta Ferro, la neo attrice al suo debutto dopo un passato da modella. La fiction di Canale5 tornerà in onda anche la prossima settimana, sempre al mercoledì, con laad un passo dal finale, cosa ne sarà di, del suo lavoro e degli altri protagonisti diin? Ledellain onda il 27prossimo,ha sostenuto il suo esame da giornalista e adesso segue Rita a casa di Giorgio Armani che sta preparando la sua prima collezione a suo nome. Ed è proprio ...

