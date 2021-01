“Made In Italy”: le anticipazioni del nuovo episodio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In onda questa sera su Canale 5 Torna questa sera, in onda, n prima serata su Canale 5 la seconda puntata della serie sulla moda italiana del “passato”, Made in Italy. Leggi anche: Greta Ferro: chi è la protagonista di “Made In Italy” Questa sera la protagonista Irene (Greta Ferro) incontrerà i coniugi Missoni (Claudia Pandolfi ed Enrico Lo Verso) nel loro quartier generale a Sumirago (Varese) dove sono state realizzate le riprese e sarà protagonista di un suggestivo servizio fotografico nel deserto del Marocco dedicato alle creazioni di Raffaella Curiel (Nicoletta Romanoff). Coniugi Missoni“Made in Italy” è la serie ideata da Camilla Nesbitt, diretta da Luca Lucini e Ago Panini e scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli, coprodotta da Taodue Film e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In onda questa sera su Canale 5 Torna questa sera, in onda, n prima serata su Canale 5 la seconda puntata della serie sulla moda italiana del “passato”,in. Leggi anche: Greta Ferro: chi è la protagonista di “In” Questa sera la protagonista Irene (Greta Ferro) incontrerà i coniugi Missoni (Claudia Pandolfi ed Enrico Lo Verso) nel loro quartier generale a Sumirago (Varese) dove sono state realizzate le riprese e sarà protagonista di un suggestivo servizio fotografico nel deserto del Marocco dedicato alle creazioni di Raffaella Curiel (Nicoletta Romanoff). Coniugi Missoni“in” è la serie ideata da Camilla Nesbitt, diretta da Luca Lucini e Ago Panini e scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino, Paolo Marchesini e Mauro Spinelli, coprodotta da Taodue Film e ...

reportrai3 : «Noi potremmo trovarci con una filiera industriale dell’idrogeno che possa valere circa 30 miliardi di valore aggiu… - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Manuel #Lazzari è il migliore italiano della 18^ giornata di #SerieA secondo le valutazioni dei… - AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - ArchOlivetti : RT @gdt62: Rivoluzione #Olivetti, su @TIM_vision i #docufilm sull’innovazione #madeinItaly @OlivettiOnline @ArchOlivetti @Museimpresa @Fond… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Granaio Italia. Per @Cia_Agricoltura Capitanata è strumento di tutela Made in Italy -