"Ma li ha firmati il suo ministro Speranza". Bersani, una tragica figuraccia a DiMartedì: Senaldi lo inchioda, ko tecnico | Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Scontro (a fuoco) tra Pietro Senaldi e Pier Luigi Bersani a DiMartedì. L'ex segretario del Pd, oggi in LeU, si arrampica sugli specchi in studio da Giovanni Floris: "Noi siamo i primi in Europa a dare i vaccini, vogliamo riconoscerlo o no? Ma cosa dite?". Senaldi lo rintuzza: "I vaccini non ci arrivano! Abbiamo firmato dei contratti per cui la Pfizer non ce li manda. Arcuri lo dice, eh non io!". "Se la Pfizer non ce li dà certo non possiamo inventarceli, se lei ha il brevetto Senaldi...", balbetta Bersani arrotolandosi le maniche. E il direttore di Libero gli fa notare un semplice problema: "È stato il suo ministro a firmare quei contratti". Al ministro della Salute Roberto Speranza, di cui Bersani è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Scontro (a fuoco) tra Pietroe Pier Luigi. L'ex segretario del Pd, oggi in LeU, si arrampica sugli specchi in studio da Giovanni Floris: "Noi siamo i primi in Europa a dare i vaccini, vogliamo riconoscerlo o no? Ma cosa dite?".lo rintuzza: "I vaccini non ci arrivano! Abbiamo firmato dei contratti per cui la Pfizer non ce li manda. Arcuri lo dice, eh non io!". "Se la Pfizer non ce li dà certo non possiamo inventarceli, se lei ha il brevetto...", balbettaarrotolandosi le maniche. E il direttore di Libero gli fa notare un semplice problema: "È stato il suoa firmare quei contratti". Aldella Salute Roberto, di cuiè ...

_contrariato : RT @Libero_official: 'Siamo i primi a dare i #vaccini in Europa'. #Bersani difende #Speranza, #Senaldi lo accusa: 'Non arrivano, ed è stato… - Teono_lbk : RT @Libero_official: 'Siamo i primi a dare i #vaccini in Europa'. #Bersani difende #Speranza, #Senaldi lo accusa: 'Non arrivano, ed è stato… - Libero_official : 'Siamo i primi a dare i #vaccini in Europa'. #Bersani difende #Speranza, #Senaldi lo accusa: 'Non arrivano, ed è st… - ConteZero76 : @upanicu Se i decreti li presenti la sera prima per averli firmati l'indomani mattina sì, li fa per conto suo. Tutta roba già detta. - daienamello : @esteticatrash una volta usciti i concorrenti sapranno che dayane è seguita anche dal suo paese, wow, sicuramente u… -