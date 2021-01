Lutto per Lina Sastri: “Mio fratello Carmine ci ha lasciato” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attrice ha comunicato la notizia sui suoi profili social: l’amato fratello Carmine l’ha lasciata, ucciso dal male che da quasi un anno ormai, affligge il mondo intero, il Covid-19. L’uomo era un ristoratore molto noto nella zona del campano. Il suo ristorante, La casa di Ninetta, era un luogo di ritrovo per artisti e teatranti, amici della sorella. Il messaggio di addio all’amato fratello Nelle scorse ore, Lina Sastri ha annunciato sui suoi profili Facebook e Instagram la dipartita del fratello Carmine. L’uomo aveva contratto il virus a dicembre e da settimane lottava per guarire. Per dirgli addio, la donna ha scritto parole profonde, frutto di una vita passata al suo fianco. “Mio fratello Carmine ci ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attrice ha comunicato la notizia sui suoi profili social: l’amatol’ha lasciata, ucciso dal male che da quasi un anno ormai, affligge il mondo intero, il Covid-19. L’uomo era un ristoratore molto noto nella zona del campano. Il suo ristorante, La casa di Ninetta, era un luogo di ritrovo per artisti e teatranti, amici della sorella. Il messaggio di addio all’amatoNelle scorse ore,ha annunciato sui suoi profili Facebook e Instagram la dipartita del. L’uomo aveva contratto il virus a dicembre e da settimane lottava per guarire. Per dirgli addio, la donna ha scritto parole profonde, frutto di una vita passata al suo fianco. “Mioci ha ...

