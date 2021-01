Luoghi collettivi per immaginare il mondo che verrà

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Per chi oggi va a scuola o all’università quella del Pci è una storia lontana, che non abbiamo mai vissuto. Una storia che a scuola non si studia, che ritroviamo a volte nei racconti di compagni e compagne molto più grandi di noi, oppure che si fa memoria collettiva e sembra quasi scritta in alcune strade, in alcuni palazzi delle nostre città, ma che parla di unche non esiste quasi più. Negli ultimi decenni l’attacco neoliberista al welfare, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.