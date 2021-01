L’ultimo scostamento di Bilancio e il Piano vaccinazioni sono obiettivi decisivi per la crescita Gualtieri | “Auspicio un’ampia convergenza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Lo Stato lo scorso anno ha assicurato un notevole sostegno all’economia.state varate misure pari a circa il 6,6% del Pil, 108 miliardi a cui si aggiungono 300 miliardi di crediti oggetto di moratorie e 150 miliardi di prestiti garantiti erogati. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti che cistati in Europa, paragonabile per entità solo a quelli messi in campo dalla Germania”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto, in audizione presso le Commissioni riunitedi Camera e Senato, sullodi. “Nel 2020 – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – in termini di indebitamento netto il settore delle imprese ha beneficiato di interventi in misure per oltre 48 miliardi, a lavoro e socialestati ...