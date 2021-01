L’ultima perizia sull’incidente di Zanardi: “Il tir non ha invaso la corsia opposta” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo L’ultima perizia, l’incidente di Zanardi non sarebbe stato causato dall’invasione di corsia da parte del tir. Il perito della Procura della Repubblica, Dario Vangi, ha consegnato ai magistrati senesi titolari dell’inchiesta sull’incidente di Zanardi un aggiornamento della sua precedente perizia. In seguito alle dichiarazioni esposte dai periti della famiglia di Zanardi e dell’autista del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo, l’incidente dinon sarebbe stato causato dall’invasione dida parte del tir. Il perito della Procura della Repubblica, Dario Vangi, ha consegnato ai magistrati senesi titolari dell’inchiestadiun aggiornamento della sua precedente. In seguito alle dichiarazioni esposte dai periti della famiglia die dell’autista del L'articolo NewNotizie.it.

